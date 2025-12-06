ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Без дощів, але з похолоданням: де сьогодні остерігатися сильного вітру

Субота 06 грудня 2025 07:00
Без дощів, але з похолоданням: де сьогодні остерігатися сильного вітру Фото: синоптики дали прогноз погоди на 6 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у суботу, 6 грудня погода буде прохолодною, без істотних опадів у більшості регіонів. Однак у деяких областях можливі нічні морози та сильний рвучкий вітер вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За словами синоптиків, сьогодні по всій території України погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.

Вітер рухатиметься з південного сходу та сходу зі швидкістю 7-12 м/с, на півдні місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та в Криму 0-5 градусів тепла.

Денні максимуми становитимуть від +1 до +6 градусів, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму до 6-11 градусів тепла.

У центральних та східних областях пануватиме стабільна антициклональна погода без опадів і з помірним східним вітром 5-10 м/с.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, але обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла; у Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.

Без дощів, але з похолоданням: де сьогодні остерігатися сильного вітру

Нагадаємо, нещодавно синоптики спрогнозували, якою може бути цьогорічна зима в Україні.

За даними Укргідрометцентру, середня температура в зимові місяці (грудень, січень, лютий) очікується на 1,5-2 градуси вищою за норму, при цьому більшість днів будуть теплішими за звичайні показники середньої добової температури.

Водночас можливі періоди холодної погоди тривалістю від 3 до 7 днів, а інколи й до 10-20 діб, із мінімальною температурою здебільшого від 5 до 18 градусів морозу.

Також метеорологи пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року.

