Без дождей, но с похолоданием: где сегодня остерегаться сильного ветра
Сегодня в субботу, 6 декабря погода будет прохладной, без существенных осадков в большинстве регионов. Однако в некоторых областях возможны ночные морозы и сильный порывистый ветер днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По словам синоптиков, сегодня по всей территории Украины погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.
Ветер будет двигаться с юго-востока и востока со скоростью 7-12 м/с, на юге местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0-5 градусов тепла.
Дневные максимумы составят от +1 до +6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6-11 градусов тепла.
В центральных и восточных областях будет царить стабильная антициклональная погода без осадков и с умеренным восточным ветром 5-10 м/с.
Погода в Киеве
Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, но обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла; в Киеве ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.
Напомним, недавно синоптики спрогнозировали, какой может быть нынешняя зима в Украине.
По данным Укргидрометцентра, средняя температура в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, при этом большинство дней будут теплее обычных показателей средней суточной температуры.
В то же время возможны периоды холодной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней, а иногда и до 10-20 суток, с минимальной температурой в основном от 5 до 18 градусов мороза.
Также метеорологи объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году.