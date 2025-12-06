Без дождей, но с похолоданием: где сегодня остерегаться сильного ветра

Сегодня в субботу, 6 декабря погода будет прохладной, без существенных осадков в большинстве регионов. Однако в некоторых областях возможны ночные морозы и сильный порывистый ветер днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По словам синоптиков, сегодня по всей территории Украины погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Ветер будет двигаться с юго-востока и востока со скоростью 7-12 м/с, на юге местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0-5 градусов тепла.

Дневные максимумы составят от +1 до +6 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 6-11 градусов тепла.

В центральных и восточных областях будет царить стабильная антициклональная погода без осадков и с умеренным восточным ветром 5-10 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, но обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла; в Киеве ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.