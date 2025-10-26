ua en ru
Дощитиме майже по всій Україні: якою буде погода в останню неділю жовтня

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 07:00
Дощитиме майже по всій Україні: якою буде погода в останню неділю жовтня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди пройдуть дощі, а в Карпатах можливий дощ зі снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у ніч на суботу опади ймовірні на заході, а також у Чернігівській і Сумській областях. Вдень дощитиме майже по всій території країни, крім східних регіонів. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях дощі місцями будуть помірними.

Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с, у Карпатах пориви можуть сягати 15-20 м/с.
Дощитиме майже по всій Україні: якою буде погода в останню неділю жовтня

Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів, вдень до +13 градусів. На півдні традиційно тепліше: вночі до +8 градусів, удень до +17°.

У Карпатах прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ, температура там вночі близько 0 градусів, удень - від +1 до +6 градусів.

Погода у Києві

У столиці 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі - без опадів, удень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі близько +3 градуси, вдень від +10 до +12 градусів. По області вночі очікується до +6 градусів, удень - від +8 до +13 градусів.

В Укргідрометцентрі наголошують, що погода залишатиметься прохолодною та вітряною, тож варто вдягатися тепліше й не забувати парасолі.

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про підвищений рівень небезпечності через негоду, яку в Україну приніс циклон із району Північного моря.

Також ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

