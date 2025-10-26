ua en ru
Дожди почти по всей Украине: какой будет погода в последнее воскресенье октября

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 07:00
Дожди почти по всей Украине: какой будет погода в последнее воскресенье октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 26 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, а в Карпатах возможен дождь со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу осадки вероятны на западе, а также в Черниговской и Сумской областях. Днем будет дождливо почти по всей территории страны, кроме восточных регионов. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди местами будут умеренными.

Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с, в Карпатах порывы могут достигать 15-20 м/с.
Дожди почти по всей Украине: какой будет погода в последнее воскресенье октября

Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем до +13 градусов. На юге традиционно теплее: ночью до +8 градусов, днем до +17°.

В Карпатах прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, температура там ночью около 0 градусов, днем - от +1 до +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице 26 октября будет облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью около +3 градуса, днем от +10 до +12 градусов. По области ночью ожидается до +6 градусов, днем - от +8 до +13 градусов.

В Укргидрометцентре отмечают, что погода будет оставаться прохладной и ветреной, поэтому стоит одеваться теплее и не забывать зонты.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о повышенном уровне опасности из-за непогоды, которую в Украину принес циклон из района Северного моря.

Также мы писали, что 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.

