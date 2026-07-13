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Дощитиме майже по всій Україні: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 13.07.2026 Пн
1 хв
Де не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 13 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 13 липня, майже по всій Україні очікуються дощі, місцями грози. Повітря прогріє до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°, в західних областях 20-25°.

Фото: якою буде погода в Україні 13 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, вдень дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві близько 25°

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що найближчими днями до України прийде потепління. Однак воно буде комфортним, аномальна спека не очікується.

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