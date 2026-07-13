Дощитиме майже по всій Україні: чого чекати від погоди сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°, в західних областях 20-25°.

Фото: якою буде погода в Україні 13 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, вдень дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві близько 25°