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Дождь пройдет почти по всей Украине: чего ждать от погоды сегодня

07:00 13.07.2026 Пн
1 мин
Где не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 13 июля, почти по всей Украине ожидаются дожди, местами грозы. Воздух прогреет до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 23-28°, в западных областях 20-25°.

Фото: какой будет погода в Украине 13 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, днем дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 23-28°, в Киеве около 25°

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.

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