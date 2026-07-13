Дождь пройдет почти по всей Украине: чего ждать от погоды сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 23-28°, в западных областях 20-25°.

Фото: какой будет погода в Украине 13 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, днем дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 23-28°, в Киеве около 25°