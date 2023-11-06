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Дощитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні місцями дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде місцями дощовитою, але теплою. На заході нашої країни очікуються шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у південній та східній частинах України помірні дощі. На решті території - без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +10 +15 градусів, а на півдні України до +20. Вночі прогнозується +6 +11 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві близько +13 +15 градусів, а вночі +10.

Негода в Україні

Минулої ночі шквальні вітри накрили частину областей України. Через негоду було знеструмлено 282 населені пункти у восьми областях. Найбільше постраждали Чернігівська, Київська та Одеська області.

У Києві через дощі сталися підтоплення у Святошинському, Оболонському й Дарницькому районах, а дерево пошкодило газову трубу на дев'ятиповерхівці. 

Також відомо про одну постраждалу, яка отримала черепно-мозкову травму.

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