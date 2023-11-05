У низці областей України відключення світла через негоду

Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів. Відключення світла спостерігаються у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через потужні пориви вітру знеструмлено 282 населені пункти:

у Київській області - 77;

Чернігівській - 77;

Одеській - 51;

Сумській - 27;

Полтавській - 21;

Хмельницькій - 13;

Дніпропетровській - 10;

Житомирській - 6.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок негоди без світла залишилися 14 858 споживачів. За даними Полтавської ОВА, знеструмлено 5455 абонентів.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на більшій частині України дощі. Вдень на Закарпатті очікуються сильні зливи. У центральних та південних областях дрібні опади.

При цьому на заході, півночі та сході можливі шквальні пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +12 +17 градусів, а вночі опуститься до +9 +14 градусів.