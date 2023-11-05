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У низці областей України відключення світла через негоду

Україна, Неділя 05 листопада 2023 08:42
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У низці областей України відключення світла через негоду Фото: в Україні через негоду відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів. Відключення світла спостерігаються у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через потужні пориви вітру знеструмлено 282 населені пункти:

  • у Київській області - 77;
  • Чернігівській - 77;
  • Одеській - 51;
  • Сумській - 27;
  • Полтавській - 21;
  • Хмельницькій - 13;
  • Дніпропетровській - 10;
  • Житомирській - 6.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок негоди без світла залишилися 14 858 споживачів. За даними Полтавської ОВА, знеструмлено 5455 абонентів.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на більшій частині України дощі. Вдень на Закарпатті очікуються сильні зливи. У центральних та південних областях дрібні опади.

При цьому на заході, півночі та сході можливі шквальні пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +12 +17 градусів, а вночі опуститься до +9 +14 градусів.

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