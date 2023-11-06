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Дождливо, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 6 ноября, будет местами дождливая, но теплая. На западе нашей страны ожидаются шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в южной и восточной части Украины умеренные дожди. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +10 +15 градусов, а на юге Украины до +20. Ночью прогнозируется +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. По данным синоптиков, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем в Киеве около +13 +15 градусов, а ночью +10.

Непогода в Украине

Минувшей ночью шквальные ветры накрыли часть областей Украины. Из-за непогоды было обесточено 282 населенных пункта в восьми областях. Больше всего пострадали Черниговская, Киевская и Одесская области.

В Киеве из-за дождей произошли подтопления в Святошинском, Оболонском и Дарницком районах, а дерево повредило газовую трубу на девятиэтажке.

Также известно об одной пострадавшей, получившей черепно-мозговую травму.

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