Злива в Києві стала найбільшою за 30 років

Сьогодні, 12 червня, в українській столиці менш ніж за добу випало більш ніж половина місячної норми опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними адміністрації, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

"Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років", - наголосили в КМДА.

За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.