Злива в Києві стала найбільшою за 30 років
Сьогодні, 12 червня, в українській столиці менш ніж за добу випало більш ніж половина місячної норми опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
За даними адміністрації, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.
"Злива з такою кількістю опадів у місті - вперше за останні 30 років", - наголосили в КМДА.
За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.
Нагадаємо, що за даними синоптиків, дощі та похмура погода незабаром закінчаться. РБК-Україна повідомляло, коли в Україну повернеться спека.
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