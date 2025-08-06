Дощі зі шквалистим вітром: де сьогодні суттєво погіршиться погода

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні 6 серпня атмосферний фронт із Західної Європи принесе опади у західні, північні та більшість центральних областей. Тут очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди можливий град і шквалистий вітер до 15–20 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме +14…+19 градуси, на півдні до +23 градусів. Вдень у західних областях прогнозують +18…+23 градуси, у північних та Вінницькій від +24 до +29 градусів, на решті території +30…+34 градуси. У південній частині місцями збережеться сильна спека до +35…+37 градусів.

Погода у Києві

У столиці 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ із грозою, місцями град та шквали до 15–20 метрів за секунду.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура по області вночі +14…+19 градусів, вдень +24…+29 градусів.

У Києві вночі від 17 до +19 градусів, а вдень підвищиться до +28.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики попереджають: уночі грози в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях, вдень - у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Подекуди можливий град і шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Рівень небезпечності - I (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і рух транспорту.



