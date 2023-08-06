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Дощі на заході й спека до +38 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 06 серпня 2023 07:30
Дощі на заході й спека до +38 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на 6 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На заході України, місцями в Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі. Тим часом на решті територій температура повітря прогріється до +38.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами", - пише пресслужба.

Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви, в західних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +17 до +23 вночі й від +25 до +31 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +21 до +23 вночі й від +33 до +35 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +20 до +24 вночі й від +34 до +37 вдень;
  • на сході коливатиметься від +20 до +24 вночі й від +34 до +38 вдень.

Дощі на заході й спека до +38 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на 6 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +19 - +24, вдень +31 - +36, а в Києві - вночі +20 - +22, вдень +33 - +35.

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