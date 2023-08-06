Дожди на западе и жара до +38 на остальных территориях: прогноз погоды на сегодня

На западе Украины, местами в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди. Тем временем на остальных территориях температура воздуха прогреется до +38.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Жаркая сухая погода, лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами", - пишет пресс-служба. Ветер, как отмечает пресс-служба, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы, в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +17 до +23 ночью и от +25 до +31 днем;

на севере будет колебаться от +21 до +23 ночью и от +33 до +35 днем;

на юге будет колебаться от +20 до +24 ночью и от +34 до +37 днем;

на востоке будет колебаться от +20 до +24 ночью и от +34 до +38 днем. Фото: прогноз погоды на 6 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +19 - +24, днем +31 - +36, а в Киеве - ночью +20 - +22, днем +33 - +35.