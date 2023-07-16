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Дощі на заході та спека до +33: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 17 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На заході України та в Житомирській області, завтра, 17 липня, очікуються короткочасні дощі, можлива гроза. Тим часом температура сягатиме позначки +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20, на узбережжі морів до 23; вдень 28-33, у східній частині 25-30", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +29 до +32 вночі й від +16 до +19 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +28 до +32 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +22 вночі й від +30 до +33 вдень;
  • на сході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +25 до +29 вдень.

Фото: прогноз погоди на 17 липня (facebook.com/UkrHMC)

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Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +30 до +32 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Європі наразі вирує аномальна спека, яку вже прозвали Цербер.

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