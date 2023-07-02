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Дощі на заході та півночі, вдень грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі на півночі та заході України очікуються короткочасні дощі, вдень грози. На решті територій - без опадів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Температура вночі 14-19, у південній частині до 22, в Карпатах 9-14; вдень 25-30, в західних та Житомирській областях 22-27", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +26 до +29 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +28 до +31 вдень;
  • на сході коливатиметься від +16 до +18 вночі й від +26 до +30 вдень.

Фото: прогноз погоди на 1 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі складатиме від +14 до +19, а вдень - від +25 до +30 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні в Києві та Київській області очікується погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки через грозу.

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Погода в Україні