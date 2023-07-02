Дожди на западе и севере, днем грозы: прогноз погоды на сегодня

Ночью на севере и западе Украины ожидаются кратковременные дожди, днем грозы. На остальных территориях - без осадков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет от +14 до +19, а днем - от +25 до +30 градусов.

"Температура ночью 14-19, в южной части до 22, в Карпатах 9-14; днем 25-30, в западных и Житомирской областях 22-27", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили первый уровень опасности из-за грозы.

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