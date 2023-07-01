Київ та область завтра накриє гроза

Погода у Києві та області завтра, 2 липня, погіршиться. Очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМВА.

Київську область та столицю накриє гроза. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Жителів Києва та області закликають під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, також рекомендують не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської "Київавтодору" за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045. Також при падінні дерев можна звернутися до рятувальників на лінію 101 або за телефоном 0444303713. При травмуванні людей телефонуйте 103.

Погода у Києві

За прогнозами синоптиків, сьогодні у столиці без опадів, але завтра вдень можливі короткочасні дощі з грозою.

Температура повітря вдень у Києві очікується у межах +27 +29 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів.

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