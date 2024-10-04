Дощі на заході та півночі, а тепліше на півдні: прогноз погоди на завтра

У суботу, 5 жовтня, дощі прогнозуються на заході та півночі в України. При цьому тепліше завтра буде на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

У Києві вночі буде +14 +16 градусів, а вдень +17 +19.

На Київщині очікується хмарна погода з дощами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +11 +16 градусів, а вдень +16 +21.

На решті території України прогнозується мінлива хмарність без опадів, за винятком Черкащини, де вдень можливий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11 +16 градусів, а вдень - +16 +21. При цьому на крайньому заході очікується +10 +15.

5 жовтня на заході, півночі та у Вінницькій області очікується хмарна погода з дощами. Вітер північно-східний, швидкість 5-10 м/с.

У жовтні, попередньо, очікуються дощі не більше за норму. Зокрема, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощів побільшає вже найближчими вихідними.

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