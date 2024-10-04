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Дожди на западе и севере, а теплее на юге: прогноз погоды на завтра

Пятница 04 октября 2024 15:19
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Дожди на западе и севере, а теплее на юге: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 5 октября, дожди прогнозируются на западе и севере в Украине. При этом теплее завтра будет на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

5 октября на западе, севере и в Винницкой области ожидается облачная погода с дождями. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11 +16 градусов, а днем - +16 +21. При этом на крайнем западе ожидается +10 +15.

На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность без осадков, за исключением Черкасской области, где днем возможен дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, в Одесской области +13 +18. Днем ожидается +22 +27 градуса.

Дожди на западе и севере, а теплее на юге: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области ожидается облачная погода с дождями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +11 +16 градусов, а днем +16 +21.

В Киеве ночью будет +14 +16 градусов, а днем +17 +19.

В октябре, предварительно, ожидаются дожди не больше нормы. В частности, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, дождей станет больше уже в ближайшие выходные.

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