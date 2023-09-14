Дощі й не тільки. В Київській області попередили про негоду завтра

Завтра, 15 вересня, в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. В регіоні можлива гроза й короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Згідно з даними Укргідрометцентру, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі короткочасні дощі й грози, а вдень - невеликий дощ.
Температура:
Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/c.
Фото: в Київській області попередили про негоду завтра (t.me/kyivoda/)
Погода 15 вересня
Як розповіла синоптик Наталія Діденко, дощі, подекуди з грозами, очікуються також й у східній частині, місцями у центральних й локально на півдні України. Зокрема вони можуть супроводжуватись рвучким вітром.
Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю у:
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