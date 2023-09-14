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Дощі й не тільки. В Київській області попередили про негоду завтра

Фото: Дощі й не тільки. В Київській області попередили про негоду завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 15 вересня, в Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища. В регіоні можлива гроза й короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі короткочасні дощі й грози, а вдень - невеликий дощ. 

Температура: 

  • в Київській області вночі 13-18 градусів, а вдень - 18-23; 
  • в Києві вночі 16-18 градусів, а вдень - близько 20. 

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/c. 

Фото: в Київській області попередили про негоду завтра (t.me/kyivoda/)

Погода 15 вересня 

Як розповіла синоптик Наталія Діденко, дощі, подекуди з грозами, очікуються також й у східній частині, місцями у центральних й локально на півдні України. Зокрема вони можуть супроводжуватись рвучким вітром

Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю у:

  • Чернігівській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Донецькій областях.

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