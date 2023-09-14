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Грози, як влітку. Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши про ще одну "проблему"

Україна, Четвер 14 вересня 2023 13:52
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Грози, як влітку. Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши про ще одну "проблему" Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 15 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До дощів із грозами 15 вересня в Україні приєднається ще одна "неприємність" - поривчастий вітер. Така погода - "відлуння" атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Дощі

Зокрема, за даними синоптика, завтра дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України.

"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" - попередила Діденко.

При цьому у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області завтра вдень дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.

Де буде холодніше всього

Як зазначила синоптик, температура повітря найнижчою, +18...+20 градусів, очікується в п'ятницю у:

  • Чернігівській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Донецькій областях.

На решті території передбачається +20...+24 градуси, буде не спекотно. Лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літня температура повітря, +25...+29 градусів.

Погода в Києві

Вже сьогодні ввечері та найближчої ночі прийде в столицю дощ та погримить гроза, завтра вдень опади припиняться. Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15 вересня лише +20 градусів.

Атмосферний фронт в Україні

В Україну рухається атмосферний фронт, що характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройшли у кількох областях 14 вересня.

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