Грози, як влітку. Синоптик дала прогноз на завтра, розповівши про ще одну "проблему"

До дощів із грозами 15 вересня в Україні приєднається ще одна "неприємність" - поривчастий вітер. Така погода - "відлуння" атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Дощі

Зокрема, за даними синоптика, завтра дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України.

"Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" - попередила Діденко.

При цьому у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області завтра вдень дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі.

Де буде холодніше всього

Як зазначила синоптик, температура повітря найнижчою, +18...+20 градусів, очікується в п'ятницю у:

Чернігівській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій областях.

На решті території передбачається +20...+24 градуси, буде не спекотно. Лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літня температура повітря, +25...+29 градусів.

Погода в Києві

Вже сьогодні ввечері та найближчої ночі прийде в столицю дощ та погримить гроза, завтра вдень опади припиняться. Температура повітря за фронтом знизиться і становитиме максимально 15 вересня лише +20 градусів.

Атмосферний фронт в Україні

В Україну рухається атмосферний фронт, що характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройшли у кількох областях 14 вересня.