Дожди и не только. В Киевской области предупредили о непогоде завтра

Согласно данным Укргидрометцентра, в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь.

Температура:

в Киевской области ночью 13-18 градусов, а днем - 18-23;

в Киеве ночью 16-18 градусов, а днем - около 20.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: в Киевской области предупредили о непогоде завтра (t.me/kyivoda/)

Погода 15 сентября

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, дожди, местами с грозами, ожидаются также и в восточной части, местами в центральных и локально на юге Украины. В частности они могут сопровождаться порывистым ветром.

Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу в: