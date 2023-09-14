Дожди и не только. В Киевской области предупредили о непогоде завтра

Завтра, 15 сентября, в Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления. В регионе возможна гроза и кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Согласно данным Укргидрометцентра, в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь.
Температура:
Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.
Фото: в Киевской области предупредили о непогоде завтра (t.me/kyivoda/)
Погода 15 сентября
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, дожди, местами с грозами, ожидаются также и в восточной части, местами в центральных и локально на юге Украины. В частности они могут сопровождаться порывистым ветром.
Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу в:
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