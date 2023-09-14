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Дожди и не только. В Киевской области предупредили о непогоде завтра

Фото: Дожди и не только. В Киевской области предупредили о непогоде завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 15 сентября, в Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления. В регионе возможна гроза и кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Согласно данным Укргидрометцентра, в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а днем небольшой дождь.

Температура:

  • в Киевской области ночью 13-18 градусов, а днем - 18-23;
  • в Киеве ночью 16-18 градусов, а днем - около 20.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: в Киевской области предупредили о непогоде завтра (t.me/kyivoda/)

Погода 15 сентября 

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, дожди, местами с грозами, ожидаются также и в восточной части, местами в центральных и локально на юге Украины. В частности они могут сопровождаться порывистым ветром

Температура воздуха самой низкой ожидается в пятницу в:

  • Черниговской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкой областях.

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