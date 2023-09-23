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Дощі й грози на заході, в Одеській області можливий туман: погода на завтра

Субота 23 вересня 2023 16:39
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Дощі й грози на заході, в Одеській області можливий туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 24 вересня, очікують короткочасні дощі та місцями грози у більшості західних областей. Тим часом в Одеській області можливий туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність, без опадів, лише у більшості західних областей хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Одеській області місцями туман", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-східний, а у західних областях - північний. Швидкість досягатиме 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +17 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +24 до +28 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +20 вночі й від +23 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +17 вночі й від +24 до +27 вдень.

Дощі й грози на заході, в Одеській області можливий туман: погода на завтра

Фото: погода на 24 вересня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +11 - +16, вдень +25 - +30, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень близько +26-28.

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