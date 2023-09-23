Дожди и грозы на западе, в Одесской области возможен туман: погода на завтра
Завтра, 24 сентября, ожидаются кратковременные дожди и местами грозы в большинстве западных областей. Тем временем в Одесской области возможен туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность, без осадков, лишь в большинстве западных областей облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Одесской области местами туман", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается юго-восточный, а в западных областях - северный. Скорость будет достигать 5-10 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +17 до +23 днем;
- на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +24 до +28 днем;
- на юге будет колебаться от +13 до +20 ночью и от +23 до +29 днем;
- на востоке будет колебаться от +11 до +17 ночью и от +24 до +27 днем.
Фото: погода на 24 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +11 - +16, днем +25 - +30, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем около +26-28.
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