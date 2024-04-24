Дощі не всюди та "цікава" температура. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

"У четвер дощі ймовірні в західних областях та у Сумській і Харківській областях. На решті території України завтра опадів не очікується", - розповіла вона.

Водночас температуру повітря синоптик цього дня синоптик назвала "цікавою" - найхолодніше буде на заході, найтепліше - на півдні та сході.

на заході найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів;

у північних областях від +17...+22 градусів;

у центральній частині +20...+23, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 градусів;

у східній частині +22...+26 градусів;

на півдні +18...+24, в Криму до +26 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра, 25-го квітня, за даними Діденко, нарешті "просвіток з дощами" та +18....+20 градусів.

"Надалі вже буде тепло, десь +15...+22, на сході до +24....+26 градусів", - додала вона.

Пил із Сахари повернувся

В Україні знову зафіксували надходження пилу з пустелі Сахара. Тому в окремих районах хмари можуть мати жовтуватий відтінок. Крім того, це стало причиною "брудного" дощу на півдні, зокрема, в Миколаївській та Одеській областях.

Як пояснили синоптики, 23 квітня циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок із Сахари. А цей циклон під назвою Biruta, у свою чергу, накрив територію України.