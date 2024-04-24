Дожди не всюду и "интересная" температура. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

"В четверг дожди возможны в западных областях и в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории Украины завтра осадков не ожидается", - рассказала она.

В то же время, температуру воздуха синоптик в этот день синоптик назвала "интересной" - самое холодное будет на западе, самое теплое - на юге и востоке.

на западе холодная погода, днем +9+13 градусов;

в северных областях от +17...+22 градусов;

в центральной части +20...+23, только в Винницкой области свежее, около +17 градусов;

в восточной части +22...+26 градусов;

на юге +18…+24, в Крыму до +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 25 апреля, по данным Диденко, наконец-то "просвет с дождями" и +18....+20 градусов.

"В дальнейшем уже будет тепло, где-то +15...+22, на востоке до +24...+26 градусов", - добавила она.

Пыль из Сахары вернулась

В Украине снова зафиксировали приход пыли из пустыни Сахара. Поэтому в отдельных районах облака могут иметь желтоватый оттенок. Кроме того, это стало и причиной "грязного" дождя на юге, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

Как объяснили синоптики, 23 апреля циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. А этот циклон под названием Biruta, в свою очередь, накрыл территорию Украины.