Дощі по всій Україні, у Карпатах - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 15 листопада, по всій Україні пройдуть дощі, а в Карпатах очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

Вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ, на решті території невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень +7-12°, в Криму до +16°.

В Карпатах мокрий сніг та дощ, місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця, температура від -1° до +4°.

Погода у Києві та області

У Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень +7-12°; у Києві +9-11°.

Погода найближчими днями

Найближчими днями дощі будуть у західних і 16 листопада у північно-східних областях з мокрим снігом. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у четвер на заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-8° тепла, вдень 4-10°, у південній частині областях 8-14°.

В Карпатах мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У південній частині переважно без опадів, на решті території країни місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях 3-8° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

Як повідомлялось, Карпати засипало снігом 13 листопада, тому рятувальники просили українців та туристів поки утриматися від походу в гори.