Дожди по всей Украине, в Карпатах - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 15 ноября, по всей Украине пройдут дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем в западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и Крыму умеренный дождь, на остальной территории небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем +7-12 °, в Крыму до +16 °.

В Карпатах мокрый снег и дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах кое-где гололедица, температура от -1° до +4°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области сегодня облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем +7-12 °; в Киеве +9-11°.

Погода в ближайшие дни

В ближайшие дни дожди будут в западных и 16 ноября в северо-восточных областях с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в четверг на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-8° тепла, днем 4-10°, в южной части областях 8-14°.

В Карпатах мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В южной части преимущественно без осадков, на остальной территории страны местами небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях 3-8° тепла, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Как сообщалось, Карпаты засыпало снегом 13 ноября, поэтому спасатели просили украинцев и туристов пока воздержаться от похода в горы.