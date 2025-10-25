UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі, вітер і навіть сніг: яка погода чекає українців 26 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 26 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

26 жовтня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, місцями - опади у вигляді дощу, а в Карпатах - дощ зі снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у нічні години дощі прогнозуються у західних, Чернігівській та Сумській областях. Вдень невеликі опади пройдуть майже по всій території країни, окрім сходу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях дощі місцями будуть помірними.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів, вдень - від +8 до +13 градусів. На півдні країни буде тепліше: вночі - до +8 градусів, вдень - до +17 градусів.

У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0 градусів, вдень від +1 до +6 градусів.

Погода у Києві та області

У Києві  26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі - без опадів, удень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі від +1 до +6 градусів, вдень від +8 до +13 градусів. У столиці - вночі  до +3 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

В Укргідрометцентрі зазначають, що у більшості регіонів збережеться прохолодна, вітряна осіння погода, тож варто подбати про теплий одяг і парасолі.

Нагадаємо, на 25 жовтня синоптики оголосили в Україні підвищений рівень небезпечності через непросту погоду.

Також ми писали, що 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

ГідрометцентрПогода в Україні