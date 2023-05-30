UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні буде майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 30 травня, буде спекотною. Дощі очікуються лише у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі з грозами прогнозуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькі та Херсонській областях, а також у Криму.

На решті території України невелика хмарність, але без опадів. Вітер переважно північний та північно-східний, 3-8 м/с.

На сході та півдні вдень температура повітря буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +13 +18. В інших областях вдень від +22 до +27, а вночі від +8 до +13 градусів.

Погода у Києві

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, проте без дощів. Вітер північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25 градусів, а вночі +10 +12 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр