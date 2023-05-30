Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі з грозами прогнозуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькі та Херсонській областях, а також у Криму.

На решті території України невелика хмарність, але без опадів. Вітер переважно північний та північно-східний, 3-8 м/с.

На сході та півдні вдень температура повітря буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +13 +18. В інших областях вдень від +22 до +27, а вночі від +8 до +13 градусів.

Погода у Києві

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, проте без дощів. Вітер північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25 градусів, а вночі +10 +12 градусів.