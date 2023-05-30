RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине будет почти без дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 30 мая, будет жаркой. Дожди ожидаются только в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

На остальной территории Украины небольшая облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 3-8 м/с.

На востоке и юге днем температура воздуха будет в пределах +18 +23 градуса, а ночью +13 +18. В других областях днем от +22 до +27, а ночью от +8 до +13 градусов.

Погода в Киеве

Синоптики отмечают, что в столице сегодня переменная облачность, но без дождей. Ветер северный со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +23 +25 градусов, а ночью +10 +12 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр