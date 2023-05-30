Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

На остальной территории Украины небольшая облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 3-8 м/с.

На востоке и юге днем температура воздуха будет в пределах +18 +23 градуса, а ночью +13 +18. В других областях днем от +22 до +27, а ночью от +8 до +13 градусов.

Погода в Киеве

Синоптики отмечают, что в столице сегодня переменная облачность, но без дождей. Ветер северный со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем покажут +23 +25 градусов, а ночью +10 +12 градусов.