Дощі, тумани й тепла ніч: синоптики дали прогноз погоди на 10 листопада
В Україні 10 листопада переважатиме хмарна погода. Невеликі опади прогнозуються у західних та північних областях, а в південних і більшості центральних регіонів уночі очікуються помірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українській гідрометцентр.
За даними синоптиків, уночі та вранці на більшій частині території країни, окрім півночі, спостерігатиметься туман. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, у західних областях - від 1 до 6 градусів. Вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла, на півдні - від 11 до 16.
На Київщині 10 листопада також буде хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Температура в області вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 8 до 13. У Києві вночі прогнозують 7-9 градусів тепла, вдень - 10-12 градусів тепла.
Також, у ніч проти 10 листопада та вранці майже по всій Україні, за винятком північних областей, прогнозується туман.
Похолодання в Україні
Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.