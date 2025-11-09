Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з туманів у більшості областей. Однак вже у вівторок прогнозуються дощі по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 10 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Невеликі опади прогнозуються у західних та північних областях, а в південних і більшості центральних регіонів уночі очікуються помірні дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 11 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півдні та у центрі країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 12 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Можливі тумани.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 13 листопада, в Україні - переважно сонячно, невеликі дощі можливі у південних регіонах. Також прогнозується зниження температури.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 14 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.