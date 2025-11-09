Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

У понеділок, 10 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Невеликі опади прогнозуються у західних та північних областях, а в південних і більшості центральних регіонів уночі очікуються помірні дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +6… +10 градусів;

у східних областях - від +4…+11 градусів;

у центральних областях - від +8…+15 градусів;

у південних областях - від +7…+14 градусів;

у західних областях - від +6…+12 градусів.

У вівторок, 11 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півдні та у центрі країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +6… +10 градусів;

у східних областях - від +6…+13 градусів;

у центральних областях - від +7…+13 градусів;

у південних областях - від +8…+15 градусів;

у західних областях - від +3…+19 градусів.

У середу, 12 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Можливі тумани.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +10 градусів;

у східних областях - від +9…+13 градусів;

у центральних областях - від +6…+11 градусів;

у південних областях - від +7…+13 градусів;

у західних областях - від +3…+10 градусів.

У четвер, 13 листопада, в Україні - переважно сонячно, невеликі дощі можливі у південних регіонах. Також прогнозується зниження температури.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +9 градусів;

у східних областях - від +4…+11 градусів;

у центральних областях - від +3…+9 градусів;

у південних областях - від +4…+10 градусів;

у західних областях - від +2…+10 градусів.

У п'ятницю, 14 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: