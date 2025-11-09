Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с туманов в большинстве областей. Однако уже во вторник прогнозируются дожди по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 10 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки прогнозируются в западных и северных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ночью ожидаются умеренные дожди.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 11 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на юге и в центре страны.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 12 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Возможны туманы.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 13 ноября, в Украине - преимущественно солнечно, небольшие дожди возможны в южных регионах. Также прогнозируется снижение температуры.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 14 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление и прояснения.
Столбики термометров днем покажут:
Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.