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Дощі, тумани та мокрий сніг: де погіршиться погода 3 листопада

07:00 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Дощі, тумани та мокрий сніг: де погіршиться погода 3 листопада Фото: погода в Україні 3 листопада (колаж РБК-Україна)
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У вівторок, 3 листопада, в Україні буде хмарно, але без значних опадів. Невеликий дощ очікується лише на Одещині та в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни буде хмарно. Істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці на північному сході очікується туман.

Вітер буде північний, а в південній частині країни - північно-східний. Його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Дощі, тумани та мокрий сніг: де погіршиться погода 3 листопада
Фото: якою буде погода сьогодні (колаж РБК-Україна)

Вночі температура повітря складала від 2 до 8° тепла, вдень - від 5 до 11°. На південному сході країни вночі було 4-9° тепла, а вдень очікується - 10-15°.

У Карпатах вдень можливий невеликий мокрий сніг. Температура вдень там близько 0°.

Нагадаємо, як війна впливає на погоду в Україні: великі пожежі після обстрілів створюють потужні теплові потоки, які формують власні погодні системи.

Через викиди оксидів сірки й азоту також зростає ймовірність кислотних дощів.

Також ми писали, що війна шкодить кожній екосистемі України.

Академік НАН України Яків Дідух розповів, що найбільше постраждали ліси, а для повноцінного відновлення лісу потрібно не менше 60 років.

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