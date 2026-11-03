Дожди, туманы и мокрый снег: где ухудшится погода 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в Украине будет облачно, но без существенных осадков. Небольшой дождь ожидается только в Одесской области и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов страны будет облачно. Существенных осадков не предполагается.

Ночью и утром на северо-востоке ожидается туман.

Ветер будет северный, а в южной части страны - северо-восточный. Его скорость составит 3-8 м/с.

Фото: какой будет погода сегодня (коллаж РБК-Украина)

Ночью температура воздуха составляла от 2 до 8° тепла, днем от 5 до 11°. На юго-востоке страны ночью было 4-9 градусов тепла, а днем ожидается - 10-15 градусов.

В Карпатах днем возможен небольшой мокрый снег. Температура днем там около 0°С.

Напомним, как война влияет на погоду в Украине: большие пожары после обстрелов создают мощные тепловые потоки, формирующие собственные погодные системы.

Из-за выбросов оксидов серы и азота также растет вероятность кислотных дождей.