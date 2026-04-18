Дощі, туман та заморозки: що чекати від погоди сьогодні та де не буде опадів
Сьогодні, 18 квітня, в Україні утримається помірно тепла погода: невеликі дощі пройдуть місцями по всій країні, крім окремих областей. Разом з опадами очікується й деяке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні по країні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, однак опадів не очікується у західних та південно-східних областях.
Вночі та вранці у північно-східних і більшості центральних регіонів місцями можливий туман.
Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +11…+16, а на південному сході - до +19 градусів.
Водночас нічна температура залишатиметься низькою. У західних і північних областях стовпчики термометрів опускатимуться до 0…+5 градусів, а місцями можливі заморозки до -2 градусів на поверхні ґрунту.
Погода у Києві
У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий дощ, вночі по області - місцями.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі +3…+8 градусів, вдень +11…+16; у Києві вночі +4…+6, вдень +12…+14 градусів.
