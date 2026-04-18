Головна » Життя » Суспільство

Дощі, туман та заморозки: що чекати від погоди сьогодні та де не буде опадів

07:03 18.04.2026 Сб
У яких регіонах вихідні почнуться з тепла, а кому знадобиться парасолька?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 18 квітня (РБК-Україна, Ігор Кузнєцов)

Сьогодні, 18 квітня, в Україні утримається помірно тепла погода: невеликі дощі пройдуть місцями по всій країні, крім окремих областей. Разом з опадами очікується й деяке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по країні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, однак опадів не очікується у західних та південно-східних областях.

Вночі та вранці у північно-східних і більшості центральних регіонів місцями можливий туман.

Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +11…+16, а на південному сході - до +19 градусів.

Водночас нічна температура залишатиметься низькою. У західних і північних областях стовпчики термометрів опускатимуться до 0…+5 градусів, а місцями можливі заморозки до -2 градусів на поверхні ґрунту.

Погода у Києві

У столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий дощ, вночі по області - місцями.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +3…+8 градусів, вдень +11…+16; у Києві вночі +4…+6, вдень +12…+14 градусів.

Варто нагадати, нещодавно синоптики попередили про наближення до України нових повітряних мас, які можуть спричинити стрімку зміну погоди найближчим часом.

Також в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

