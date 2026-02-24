Дощі та відлига накриють Україну: детальний прогноз на сьогодні (карти)

Якою буде погода

За словами синоптика, 24 лютого у більшості регіонів очікується тепла погода: вночі близько нуля, вдень від 0 до +3 градусів, а на півдні та заході - до +8 градусів.

"Тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг та дощ, тумани. Видимість очікується низькою", - повідомила Діденко.

25 лютого погода істотно не зміниться, а 26 лютого прогнозують невелике похолодання.

Що прогнозує Укргідрометцентр

За даними синоптиків, 24 лютого по всій території України буде хмарно. Очікуються помірні опади, місцями - ожеледь і налипання мокрого снігу.

На дорогах, крім південних регіонів, можлива ожеледиця. Вітер - західний і південно-західний, 5–10 м/с.

Температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на Закарпатті та півдні - до +8 градусів.



Погода у Києві

У Києві та області 24 лютого очікуються мокрий сніг і дощ, а також туман. Температура повітря - близько 0 градусів вночі та від +1 до +3 градусів вдень.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах - оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Є ризик підтоплень через танення снігу

Через відлигу та сніготанення з 24 по 26 лютого можливе підвищення рівня води у річках у низці областей.

Йдеться про басейн Південного Бугу, а також річки у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях.

У деяких районах можливі підтоплення заплав і окремих вулиць, зокрема у Кропивницькому. Частині територій присвоєно помаранчевий рівень небезпеки.

