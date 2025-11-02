UA

Дощі та тумани накриють країну: яким буде початок листопада в Україні (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наступний тиждень в Україні почнеться дощами у більшості областей. Однак ближче до вихідних очікується прояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 3 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність.

Опадів не прогнозується, окрім західних областей, де вдень місцями пройдуть помірні дощі, а в Карпатах - значні опади. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці можливий туман, який може ускладнити видимість на дорогах.

Вітер - переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +3 до +8градусів, вдень - від +11 до +16 градусів.

 

У вівторок, 4 листопада, у більшості регіонів очікуєються опади. Невелике прояснення можливе у західних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +4… +12 градусів;
  • у східних областях - від +4…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+13 градусів;
  • у південних областях - від +7…+18 градусів;
  • у західних областях - від +4…+13 градусів.

У середу, 5 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Однак західні області очікує прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +12 градусів;
  • у східних областях - від +4…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+13 градусів;
  • у південних областях - від +6…+15 градусів;
  • у західних областях - від +3…+12 градусів.

У четвер, 6 листопада, в Україні - переважно хмарно. Опади не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +13 градусів;
  • у східних областях - від +2…+12 градусів;
  • у центральних областях - від +4…+13 градусів;
  • у південних областях - від +6…+14 градусів;
  • у західних областях - від +3…+14 градусів.

У п'ятницю, 7 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +13 градусів;
  • у східних областях - від +2…+15 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+14 градусів;
  • у південних областях - від +6…+15 градусів;
  • у західних областях - від +3…+15 градусів.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

