Дощі та тумани накриють країну: яким буде початок листопада в Україні (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться дощами у більшості областей. Однак ближче до вихідних очікується прояснення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 3 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність.
Опадів не прогнозується, окрім західних областей, де вдень місцями пройдуть помірні дощі, а в Карпатах - значні опади. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці можливий туман, який може ускладнити видимість на дорогах.
Вітер - переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря становитиме вночі від +3 до +8градусів, вдень - від +11 до +16 градусів.
У вівторок, 4 листопада, у більшості регіонів очікуєються опади. Невелике прояснення можливе у західних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 5 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Однак західні області очікує прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 6 листопада, в Україні - переважно хмарно. Опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 7 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.