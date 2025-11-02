RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дожди и туманы накроют страну: каким будет начало ноября в Украине (карты)

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Следующая неделя в Украине начнется дождями в большинстве областей. Однако ближе к выходным ожидается прояснение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 3 ноября, в Украине ожидается переменная облачность.

Осадков не прогнозируется, кроме западных областей, где днем местами пройдут умеренные дожди, а в Карпатах - значительные осадки. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром возможен туман, который может усложнить видимость на дорогах.

Ветер - преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью от +3 до +8 градусов, днем - от +11 до +16 градусов.

Во вторник, 4 ноября, в большинстве регионов ожидаются осадки. Небольшое прояснение возможно в западных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +4... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+13 градусов;
  • в южных областях - от +7...+18 градусов;
  • в западных областях - от +4...+13 градусов.

В среду, 5 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Однако западные области ожидает прояснение.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+13 градусов;
  • в южных областях - от +6...+15 градусов;
  • в западных областях - от +3...+12 градусов.

В четверг, 6 ноября, в Украине - преимущественно облачно. Осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+12 градусов;
  • в центральных областях - от +4...+13 градусов;
  • в южных областях - от +6...+14 градусов;
  • в западных областях - от +3...+14 градусов.

В пятницу, 7 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление и прояснения.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +13 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+15 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+14 градусов;
  • в южных областях - от +6...+15 градусов;
  • в западных областях - от +3...+15 градусов.

 

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.

