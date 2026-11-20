Майже по всій Україні сьогодні, 20 листопада, очікуються дощі та прохолодна погода. У низці регіонів можливий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом. Лише на північному сході країни вночі без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (у північних областях місцями), у південній частині до 24 м/с

Температура вдень 10-16°, в північній частині 2-7° тепла; в Карпатах впродовж доби близько 0°.

Фото: якою буде погода в Україні 20 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, прогнозуються дощі.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 5-7° тепла.