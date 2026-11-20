Дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні
Майже по всій Україні сьогодні, 20 листопада, очікуються дощі та прохолодна погода. У низці регіонів можливий сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом. Лише на північному сході країни вночі без опадів.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (у північних областях місцями), у південній частині до 24 м/с
Температура вдень 10-16°, в північній частині 2-7° тепла; в Карпатах впродовж доби близько 0°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно, прогнозуються дощі.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 5-7° тепла.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дощі в Україні можуть спричинити затоплення.
Тим часом на горі Піп Іван зафіксували шторм, мороз і сильне обледеніння.
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