Дождь и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня
Почти по всей Украине сегодня, 20 ноября, ожидаются дожди и прохладная погода. В ряде регионов возможен сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом. Лишь на северо-востоке страны ночью без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (в северных областях местами), в южной части до 24 м/с.
Температура днем 10-16°, в северной части 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°.
Погода в Киеве
В Киеве и области будет облачно, прогнозируются дожди.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области днем 2-7 ° тепла, в Киеве 5-7 ° тепла.
Напомним, ранее мы сообщали, что дожди в Украине могут повлечь затопление.
Тем временем на горе Поп Иван зафиксировали шторм, мороз и сильное обледенение.
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