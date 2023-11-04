Дощі та сильні пориви вітру. В ДСНС попередили про негоду в Україні

В низці областей України, 5 листопада, очікуються рясні дощі. Місцями можливі й пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Дощі
Дощі очікуються 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях. Також вдень на Закарпатті.
Пориви вітру
"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с", - пише пресслужба ДСНС.
Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.
Цивільних закликають бути обережними, зокрема:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики тим часом підбили підсумки погоди в Києві в жовтні. Минулий місяць увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.
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