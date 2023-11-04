RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине

Фото: Дожди и сильные порывы ветра. В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины, 5 ноября, ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Дожди 

Дожди ожидаются 5 ноября ночью в Винницкой и Житомирской областях. Также днем на Закарпатье. 

Порывы ветра 

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - пишет пресс-служба ГСЧС. 

В частности порывы ветра ожидаются в Киеве и области. 

Гражданских призывают быть осторожными, в частности: 

  • держаться подальше от рекламных щитов; 
  • линий электропередач; 
  • деревьев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики в это время подвели итоги погоды в Киеве в октябре. Прошедший месяц вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода