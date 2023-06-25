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Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра

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Україна, Неділя 25 червня 2023 17:05
Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра Фото: частину України накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 26 червня, буде з дощами, подекуди сильними. Також очікуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами накриють лівобережній частині нашої країни. Місцями очікуються сильні опади.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а на південному сході до +29 градусів спеки. Вночі температура повітря опуститься до +11 +16 градусів.

Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра

Погода у Києві

Завтра у столиці Україні хмарно, але з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вдень буде +21 +23 градуси, а вночі +14 +16 градусів.

Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

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