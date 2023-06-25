Дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погода в Україні на завтра

Погода в Україні завтра, 26 червня, буде з дощами, подекуди сильними. Також очікуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, завтра короткочасні дощі з грозами накриють лівобережній частині нашої країни. Місцями очікуються сильні опади. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а на південному сході до +29 градусів спеки. Вночі температура повітря опуститься до +11 +16 градусів. Погода у Києві Завтра у столиці Україні хмарно, але з проясненнями. Місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень буде +21 +23 градуси, а вночі +14 +16 градусів.