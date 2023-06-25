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Дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

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Украина, Воскресенье 25 июня 2023 17:05
Дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра Фото: часть Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 26 июня, будет с дождями, местами сильными. Также ожидаются шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра кратковременные дожди с грозами накроют левобережную часть нашей страны. Местами ожидаются сильные осадки.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +20 +25 градусов, а на юго-востоке до +29 градусов жары. Ночью температура воздуха опустится до +11 +16 градусов.

Дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице облачно, но с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха днем будет +21 +23 градуса, а ночью +14 +16 градусов.

Дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

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