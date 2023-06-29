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Дощі та шквали не відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Четвер 29 червня 2023 07:00
Дощі та шквали не відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: сьогодні Україну знову підмочать дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 червня, буде з дощами та місцями грозами. У західних областях можливі шквальні пориви вітри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні короткочасні дощі накриють майже всі регіони. Сухо буде лише в Одеській області. Синоптики попереджають, що місцями можливі грози.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде +18 +23 градуси, а вночі опуститься до +11 +16 градусів. У Карпатах сьогодні вдень +11 +16, а вночі похолодає до +4 +9.

Дощі та шквали не відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві

Синоптики повідомляють, що сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +21, а вночі +13 +15 градусів.

Дощі та шквали не відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень.

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