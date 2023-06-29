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Дожди и шквалы не отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Четверг 29 июня 2023 07:00
Дожди и шквалы не отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: сегодня Украину снова подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 29 июня, будет с дождями и местами грозами. В западных областях возможны шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня кратковременные дожди накроют почти все регионы. Сухо будет только в Одесской области. Синоптики предупреждают, что местами возможны грозы.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +18 +23 градуса, а ночью опустится до +11 +16 градусов. В Карпатах сегодня днем +11 +16, а ночью похолодает до +4 +9.

Дожди и шквалы не отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Синоптики сообщают, что сегодня в столице облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут +19 +21, а ночью +13 +15 градусов.

Дожди и шквалы не отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю.

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