Більшу частину України накриють грозові дощі: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні буде дощовою та з грозами цього тижня, з 27 до 30 червня. При цьому температура повітря підніметься до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook .

Завтра у східних, північно-східних, а вдень і в західних, також Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території країни буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а вдень +20 +25. При цьому у південній частині країни вночі прогнозується +15 +20, а вдень +24 +29 градусів.

Крім того, у середу та четвер, 28 й 29 червня, у більшості областей прогнозуються короткочасні грозові дощі, переважно в денні години.

Температура повітря істотно не зміниться, лише вдень у четвер на півдні країни знизиться на 2-4 градусів.

У пʼятницю, 30 червня, синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а вдень 30 червня +20 +25.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

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