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Дощі та шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні очікується дощ та шквальний вітер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 12 червня буде вологою, очікуються дощі з грозами. Місцями можливі шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, помірні дощі сьогодні накриють схід та південь України, а також Житомирську, Хмельницьку і Рівненську області. На решті території очікують дрібні дощі. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, синоптики попереджають про пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на заході та півночі буде +12 +17 градусів, вночі опуститься до +7 +12.

На решті території стовпчики термометрів покажуть вдень +17 +22 градуси, вночі +11 +16.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північно-східний, місцями прогнозуються шквальні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +14 +16 градусів, а вночі похолодає до +9 +11 градусів.

Негода накрила Україну

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриє циклон, який принесе з собою дощі. Через пориви вітру минулої доби у Сумській області були знеструмлені 30 населених пунктів.

Крім того, активні зливи затопили курортне селище Східниця у Львівській області. Також у регіоні підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.

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